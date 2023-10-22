На півдні росіяни примусово збирають біометричні дані українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними відомства, росіяни збирають з українців відбитки пальців, таким чином вони хочуть побороти підпілля. Для примусової дактилоскопії в селах організовували спеціальні "збори.

Також в українців, які лишились на окупованих територіях, вимагали писати заяву на отримання російського паспорта. За це наразі відповідальні поліцаї з "міграційного відділу". Ворог сподівається збільшити відсоток паспортизованого населення, адже наразі цей рівень не задовольняє Москву.

Примусова паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на окупованих територіях загарбники ввели правило, за яким підлітки, яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом.

Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.