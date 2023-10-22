На юге россияне принудительно собирают биометрические данные украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, россияне собирают с украинцев отпечатки пальцев, таким образом они хотят побороть подполье. Для принудительной дактилоскопии в селах организовывали специальное "собрание".

Также у украинцев, оставшихся на оккупированных территориях, потребовали писать заявление на получение российского паспорта. За это ответственны полицейские из "миграционного отдела". Враг надеется увеличить процент паспортизированного населения, ведь этот уровень не удовлетворяет Москву.

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на оккупированных территориях захватчики ввели правило, согласно которому подростки, которым исполнилось 14 лет, должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом.

Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.