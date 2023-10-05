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На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6, оголошено тривогу цунамі

Четвер 05 жовтня 2023 07:19
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На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6, оголошено тривогу цунамі Фото: На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів. За даними моніторингового центру, також оголошено тривогу цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Японського моніторингового центру.

За даними моніторингового центру, висота хвиль біля берегів островів архіпелагу не перевищить 1-1,5 метра. Повідомляється, що землетрус стався на глибині близько 10 км.

Епіцентр землетрусу зафіксований в районі архіпелагу Ідзу - ланцюги островів, розташованих у Тихому океані, на південний схід від півострова Ідзу, що знаходиться на острові Хонсю. Адміністративно острови входять у префектуру Токіо.

Землетруси в Японії

У 2023 році в Японії сталося кілька землетрусів, які спричинили руйнування та призвели до жертв.

Так, на початку травня в центральній частині Японії стався сильний землетрус, в результаті якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

Через тиждень у префектурі Ішикава, що в центральній частині Японії, знову було зафіксовано підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу залягав біля узбережжя у Японському морі на глибині близько 10 кілометрів. Повідомляється, що після поштовхів у деяких домоволодіннях потрапляли посуд та меблі, але обійшлося без постраждалих.

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