На півдні Криму пролунали вибухи

Жителі окупованого росіянами півострова заявляють, що два потужні вибухи пролунали у районі міста Старий Крим. Воно знаходиться на півдні півострова.

Майже через півгодини місцеві жителі знову повідомили про два потужні вибухи.

При цьому російські окупанти сьогодні не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі. Причини вибухів поки невідома.

скриншот google.com/maps

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму почастішали вибухи на військових базах, аеродромах та складах росіян.

Українські військові попереджають, що російським окупантам небезпечно залишатися на півострові.

При цьому Україна вже неодноразово атакувала російські кораблі у Чорному морі. Для цього захисники використовували надводні морські дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.