На юге Крыма прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Это произошло утром в субботу, 9 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жители оккупированного россиянами полуострова заявляют, что два мощных взрыва прогремели в районе города Старый Крым. Он находится на юге полуострова.
Почти через полчаса местные жители снова сообщили о двух мощных взрывах.
При этом российские оккупанты сегодня не сообщали об уничтожении боеприпасов в этом районе. Причины взрывов пока неизвестны.
скриншот google.com/maps
Взрывы в Крыму
Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму участились взрывы на военных базах, аэродромах и складах россиян.
Украинские военные предупреждают, что российским оккупантам опасно оставаться на полуострове.
При этом Украина уже не раз атаковала российские корабли в Черном море. Для этого защитники использовали надводные морские дроны.
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