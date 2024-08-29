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На півдні короткочасні дощі, а решта територій - без опадів: яка погода буде сьогодні

Четвер 29 серпня 2024 07:00
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На півдні короткочасні дощі, а решта територій - без опадів: яка погода буде сьогодні Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, однак погода буде теплою і навіть спекотною. Короткочасні опади очікуються лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вітер буде переважно північно-східного напрямку, а його швидкість становитиме 5-10 м/с.

У південних областях можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. Однак на решті території країни опади не прогнозуються.

Повітря в Україні прогріється до +28°...+33°. Синоптики зазначили, що на Прикарпатті та в більшості південних областей очікується +24°...+29°.

Погода в Києві та області

На Київщині буде мінлива хмарність, однак без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +28°...33°. У столиці буде трохи спекотніше - від +30° до +32°.

На півдні короткочасні дощі, а решта територій - без опадів: яка погода буде сьогодніФото: погода в Україні 29 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що у перші дні вересня погода залишиться теплою, а подекуди - спекотною. Подробиці стосовно прогнозів на наступний місяць читайте у матеріалі РБК-Україна.

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