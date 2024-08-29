На юге кратковременные дожди, а остальные территории - без осадков: какая погода будет сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, однако погода будет теплой и даже жаркой. Кратковременные осадки ожидаются только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Ветер будет преимущественно северо-восточного направления, а его скорость будет составлять 5-10 м/с.

В южных областях возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. Однако на остальной территории страны осадки не прогнозируются.

Воздух в Украине прогреется до +28...+33°. Синоптики отметили, что в Прикарпатье и в большинстве южных областей ожидается +24°...+29°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области будет переменная облачность, однако без осадков. Днем столбики термометров покажут +28...33°. В столице будет немного жарче - от +30° до +32°.

Фото: погода в Украине 29 августа (meteo.gov.ua)