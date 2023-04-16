UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні Китаю сталася масштабна лісова пожежа

Ілюстративне фото: На півдні Китаю сталася масштабна лісова пожежа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На південному заході Китаю в провінції Юньнань сталася масштабна лісова пожежа. Її намагаються загасити понад 1400 осіб, включно з пожежниками і співробітниками поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Пожежа спалахнула в селі Гуаньчжуан під містом Аннінг.

Для гасіння пожежі було залучено 56 водовозів і машин, а також вертольоти.

Наразі повідомлень про жертви не надходило. Причину пожежі все ще розслідують.

Тим часом напередодні пожежники загасили ще одну лісову пожежу, яка вирувала з вівторка в місті Юйсі, також у провінції Юньнань.

Нагадаємо, у Дубаї сталася масштабна пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули щонайменше 16 людей і ще дев'ять отримали поранення.

Крім того, в американському штаті Мен вантажний потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок і спалахнув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайПожежа