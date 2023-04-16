На півдні Китаю сталася масштабна лісова пожежа

Пожежа спалахнула в селі Гуаньчжуан під містом Аннінг.

Для гасіння пожежі було залучено 56 водовозів і машин, а також вертольоти.

Наразі повідомлень про жертви не надходило. Причину пожежі все ще розслідують.

Тим часом напередодні пожежники загасили ще одну лісову пожежу, яка вирувала з вівторка в місті Юйсі, також у провінції Юньнань.

Нагадаємо, у Дубаї сталася масштабна пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули щонайменше 16 людей і ще дев'ять отримали поранення.

Крім того, в американському штаті Мен вантажний потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок і спалахнув.

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