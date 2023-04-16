У Дубаї сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є загиблі

У Дубаї сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Унаслідок події загинули щонайменше 16 людей і ще дев'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Peoples Daily .

У заяві, опублікованій Офісом уряду Дубая, причина пожежі пояснюється недотриманням вимог безпеки та охорони будівлі. Влада проводить ретельне розслідування, щоб представити докладний звіт про подію.

Пожежники швидко відреагували на місце події та евакуювали будівлю. Імовірно, пожежа виникла на четвертому поверсі.

Очевидці повідомили про сильне задимлення, що виходить із будівлі. Працівник магазину згадав, що почув гучний вибух, і кілька людей спробували врятувати мешканців, але їм завадив густий дим.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Мен вантажний потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок і спалахнув.

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