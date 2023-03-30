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На півдні Філіппін загорівся паром: понад 30 осіб загинули

Фото: на Філіппінах спалахнув паром з пасажирами (twitter.com/rafcabristante)
Автор: Наталія Юрченко

На півдні Філіппін загорівся пором, на борту якого перебували близько 250 пасажирів і членів екіпажу. Внаслідок пожежі загинула щонайменше 31 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Пожежа на поромі MV Lady Mary Joy 3 спалахнула вночі біля острова Балук-Балук у провінції Базілан. Через метушню деякі з пасажирів судна зістрибували у воду.

До рятувальних робіт залучили берегову охорону, флот, ще один пором та місцевих рибалок. Місцева влада зазначає, що тривають пошуки ще семи зниклих безвісти.

Наразі відомо, що вдалося врятувати 195 пасажирів та 35 членів екіпажу. Ще 31 особа загинула.

Нагадаємо, в американському штаті Кентуккі зіштовхнулися два військові гелікоптери. Інцидент стався біля військової бази Форт-Кембелл.

Також зазначимо, що нещодавно біля берегів Італії затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинули понад 60 осіб, серед яких багато дітей.

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