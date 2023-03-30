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На юге Филиппин загорелся паром: более 30 человек погибли

Фото: на Филиппинах вспыхнул паром с пассажирами (twitter.com/rafcabristante)
Автор: Наталья Юрченко

На юге Филиппин загорелся паром, на борту которого находились около 250 пассажиров и членов экипажа. В результате пожара погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Пожар на пароме MV Lady Mary Joy 3 вспыхнул ночью возле острова Балук-Балук в провинции Базилан. Из-за суматохи некоторые из пассажиров судна спрыгивали в воду.

К спасательным работам привлекли береговую охрану, флот, еще один паром и местных рыбаков. Местные власти отмечают, что продолжаются поиски еще семи пропавших без вести.

Известно, что удалось спасти 195 пассажиров и 35 членов экипажа. Еще 31 человек погиб.

Напомним, в американском штате Кентукки столкнулись два военных вертолета. Инцидент произошел у военной базы Форт-Кембелл.

Также отметим, что недавно у берегов Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли более 60 человек, среди которых много детей.

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