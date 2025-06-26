На півдні до +31, у Києві - гроза: якою буде погода 26 червня в Україні

За її даними, сьогодні температура повітря очікується:

на півночі +19+22 градуси;

на заході +22+25, на Закарпатті +25+30 градусів;

у центрі 23+26, на Дніпропетровщині до +28 градусів;

на сході +21+26 градусів;

на півдні спекотно, +27+31 градус.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть вночі на півночі та в центрі України, а вдень у четвер - лише в східній частині та на Сумщині", - пише Діденко.

Синоптик зауважила, що сьогодні в Україні буде переважно сонячно. Вітер очікується північно-західний, 5-12 метрів за секунду, у більшості областей (окрім західних) штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві вдень очікується сонячна погода. Вітер північно-західний знову сильний, місцями до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря у столиці очікується до +22 градуси.