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На юге до +31, в Киеве - гроза: какой будет погода 26 июня в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 26 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 26 июня, местами возможны грозы. Прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, сегодня температура воздуха ожидается:

  • на севере +19+22 градуса;
  • на западе +22+25, на Закарпатье +25+30 градусов;
  • в центре 23+26, на Днепропетровщине до +28 градусов;
  • на востоке +21+26 градусов;
  • на юге жарко, +27+31 градус.

"Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине", - пишет Диденко.

Синоптик отметила, что сегодня в Украине будет преимущественно солнечно. Ветер ожидается северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве днем ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный снова сильный, местами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в столице ожидается до +22 градуса.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в сети распространяется информация, будто уже в ближайшие дни Украину может "накрыть" жара с дневной температурой воздуха чуть ли не до +37 градусов по Цельсию. Однако стоит ли этому верить?

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