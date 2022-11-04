Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного зі своїх реакторів: що відомо
Фото: Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного зі своїх реакторів (uk.wikipedia.org)
Південноукраїнська атомна електростанція знизила потужність одного з трьох своїх діючих реакторів наполовину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
"ПАЕС втратила зв'язок із лінією 750 кВ, однією з трьох, які використовуються станцією для подачі електроенергії в мережу", - зазначили в компанії.
Водночас у Міжнародному агентстві з атомної енергії вказали, що 2 листопада після обстрілу була відключена основна зовнішня лінія електропередачі 750 кіловольт, а також зникла лінія 330 кВ, яка забезпечує резервну електроенергію.
Нагадаємо, через атаки російських окупантів Запорізька АЕС повністю знеструмлена.
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