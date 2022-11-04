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Пивденноукраинская АЭС снизила мощность одного из реакторов: что известно

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Пятница 04 ноября 2022 02:19
Пивденноукраинская АЭС снизила мощность одного из реакторов: что известно Фото: Пивденноукраинская АЭС снизила мощность одного из реакторов (uk.wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Пивденноукраинская атомная электростанция снизила мощность одного из трех своих действующих реакторов наполовину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"ПАЭС потеряла связь с линией 750 кВ, одной из трех используемых станцией для подачи электроэнергии в сеть", - отметили в компании.

В то же время в Международном агентстве по атомной энергии указали, что 2 ноября после обстрела была отключена основная внешняя линия электропередачи 750 киловольт, а также исчезла линия 330 кВ, которая обеспечивает резервную электроэнергию.

Напомним, из-за атак российских оккупантов Запорожская АЭС полностью обесточена.

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