Південний міст відкриють для громадського транспорту: коли чекати на перші рейси

Нагадаємо, що 30 жовтня рух Південним мостом у Києві відкрили в обидва боки для автомобільного транспорту вагою до 10 тонн.

Тоді у міській владі зазначили, що згодом проїзд в обох напрямках буде повністю відновлено.

Передувало цьому те, що 28 жовтня Південний міст перевіряли на міцність після обстрілу.

Споруда зазнала пошкоджень внаслідок російського удару 27 жовтня, після чого фахівці цілодобово проводили ремонтні роботи та оцінювали технічний стан її конструкцій.