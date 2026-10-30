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Южный мост откроют для общественного транспорта: когда ждать первые рейсы

22:05 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)

С 31 октября на Южном мосту частично возобновляется движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, начнут курсировать автобусы №22-ТЛ, 22-ТД и №91-Т.

Из-за установленных весовых ограничений на мостовом сооружении будут работать исключительно одиночные автобусы длиной 12 метров.

Они полностью соответствуют допустимым параметрам нагрузки на конструкцию.

Транспорт будет курсировать с соблюдением четких установленных интервалов.

В то же время городские власти подчеркивают, что, несмотря на частичное открытие Южного моста, на время его перекрытия автобусы также продолжают ездить через Дарницкий мост.

Напомним, что 30 октября движение по Южному мосту в Киеве открыли в обе стороны для автомобильного транспорта весом до 10 тонн.

Тогда в городских властях отметили, что впоследствии проезд в обоих направлениях будет полностью восстановлен.

Предшествовало этому то, что 28 октября Южный мост проверяли на прочность после обстрела.

Сооружение получило повреждения в результате российского удара 27 октября, после чего специалисты круглосуточно проводили ремонтные работы и оценивали техническое состояние ее конструкций.

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