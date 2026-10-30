Южный мост откроют для общественного транспорта: когда ждать первые рейсы

Напомним, что 30 октября движение по Южному мосту в Киеве открыли в обе стороны для автомобильного транспорта весом до 10 тонн.

Тогда в городских властях отметили, что впоследствии проезд в обоих направлениях будет полностью восстановлен.

Предшествовало этому то, что 28 октября Южный мост проверяли на прочность после обстрела.

Сооружение получило повреждения в результате российского удара 27 октября, после чего специалисты круглосуточно проводили ремонтные работы и оценивали техническое состояние ее конструкций.