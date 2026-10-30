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Південний міст відкриють для громадського транспорту: коли чекати на перші рейси

22:05 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Південний міст відкриють для громадського транспорту: коли чекати на перші рейси Фото: Південний міст в Києві (Getty Images)
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З 31 жовтня на Південному мосту частково відновлюють рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, почнуть курсувати автобуси №22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т.

Через встановлені вагові обмеження на мостовій споруді працюватимуть виключно одиночні автобуси довжиною 12 метрів.

Вони повністю відповідають допустимим параметрам навантаження на конструкцію.

Транспорт курсуватиме з дотриманням чітких установлених інтервалів.

Фото: схема руху автобусів Південним мостом (kyivcity.gov.ua)Фото: схема руху автобусів Південним мостом (kyivcity.gov.ua)Фото: схема руху автобусів Південним мостом (kyivcity.gov.ua)

Водночас міська влада наголошує, що попри часткове відкриття Південного мосту, на час його перекриття автобуси також продовжують їздити через Дарницький міст.

Нагадаємо, що 30 жовтня рух Південним мостом у Києві відкрили в обидва боки для автомобільного транспорту вагою до 10 тонн.

Тоді у міській владі зазначили, що згодом проїзд в обох напрямках буде повністю відновлено.

Передувало цьому те, що 28 жовтня Південний міст перевіряли на міцність після обстрілу.

Споруда зазнала пошкоджень внаслідок російського удару 27 жовтня, після чого фахівці цілодобово проводили ремонтні роботи та оцінювали технічний стан її конструкцій.

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