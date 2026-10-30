Південний міст відкриють для громадського транспорту: коли чекати на перші рейси

З 31 жовтня на Південному мосту частково відновлюють рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Водночас міська влада наголошує, що попри часткове відкриття Південного мосту, на час його перекриття автобуси також продовжують їздити через Дарницький міст.

Вони повністю відповідають допустимим параметрам навантаження на конструкцію.

Через встановлені вагові обмеження на мостовій споруді працюватимуть виключно одиночні автобуси довжиною 12 метрів.

Як зазначається, почнуть курсувати автобуси №22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т.

Нагадаємо, що 30 жовтня рух Південним мостом у Києві відкрили в обидва боки для автомобільного транспорту вагою до 10 тонн.

Тоді у міській владі зазначили, що згодом проїзд в обох напрямках буде повністю відновлено.

Передувало цьому те, що 28 жовтня Південний міст перевіряли на міцність після обстрілу.

Споруда зазнала пошкоджень внаслідок російського удару 27 жовтня, після чого фахівці цілодобово проводили ремонтні роботи та оцінювали технічний стан її конструкцій.