Южный мост откроют для общественного транспорта: когда ждать первые рейсы

С 31 октября на Южном мосту частично возобновляется движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В то же время городские власти подчеркивают, что, несмотря на частичное открытие Южного моста, на время его перекрытия автобусы также продолжают ездить через Дарницкий мост.

Транспорт будет курсировать с соблюдением четких установленных интервалов.

Они полностью соответствуют допустимым параметрам нагрузки на конструкцию.

Из-за установленных весовых ограничений на мостовом сооружении будут работать исключительно одиночные автобусы длиной 12 метров.

Как отмечается, начнут курсировать автобусы №22-ТЛ, 22-ТД и №91-Т.

Напомним, что 30 октября движение по Южному мосту в Киеве открыли в обе стороны для автомобильного транспорта весом до 10 тонн.

Тогда в городских властях отметили, что впоследствии проезд в обоих направлениях будет полностью восстановлен.

Предшествовало этому то, что 28 октября Южный мост проверяли на прочность после обстрела.

Сооружение получило повреждения в результате российского удара 27 октября, после чего специалисты круглосуточно проводили ремонтные работы и оценивали техническое состояние ее конструкций.