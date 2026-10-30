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Южный мост открывают для авто: какие машины и в какую сторону смогут проехать

07:05 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Южный мост открывают для авто: какие машины и в какую сторону смогут проехать Фото: Южным мостом в Киеве возобновили движение авто с левого на правый берег (Getty Images)
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С 30 октября на Южном мосту в Киеве постепенно возобновляют движение автомобилей по направлению с левого на правый берег. Пока открыли одну полосу для транспорта весом до 10 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сначала по мосту разрешат ездить только одной полосой транспорта весом до 10 тонн, в том числе легковым автомобилям.

Решение было принято после технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Движение с правого на левый берег пока остается закрытым, там продолжаются технические работы. Когда его восстановят, в КГГА сообщат отдельно.

Специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными прорабатывают, как отремонтировать поврежденные конструкции Южного моста. В частности, речь идет о части, по которой проходит метро.

Водителей просят учитывать ограничения, планируя маршруты.

Южный мост пострадал во время атаки в ночь на 27 октября. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия выпустила по мосту несколько баллистических ракет. Всего в тот раз оккупанты применили 16 ракет "Искандер-М" или С-400, а какие попали в мост, должны установить специалисты. Игнат предупреждал, что восстановление мостового полотна потребует времени.

После удара по мосту круглосуточно продолжались ремонтные работы, а специалисты проверяли прочность конструкций. Из-за повреждений зеленая линия метро работала отдельными участками, а город усилил автобусные маршруты через Дарницкий мост.

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