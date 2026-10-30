Южный мост открывают для авто: какие машины и в какую сторону смогут проехать
С 30 октября на Южном мосту в Киеве постепенно возобновляют движение автомобилей по направлению с левого на правый берег. Пока открыли одну полосу для транспорта весом до 10 тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сначала по мосту разрешат ездить только одной полосой транспорта весом до 10 тонн, в том числе легковым автомобилям.
Решение было принято после технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.
Движение с правого на левый берег пока остается закрытым, там продолжаются технические работы. Когда его восстановят, в КГГА сообщат отдельно.
Специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными прорабатывают, как отремонтировать поврежденные конструкции Южного моста. В частности, речь идет о части, по которой проходит метро.
Водителей просят учитывать ограничения, планируя маршруты.
Южный мост пострадал во время атаки в ночь на 27 октября. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия выпустила по мосту несколько баллистических ракет. Всего в тот раз оккупанты применили 16 ракет "Искандер-М" или С-400, а какие попали в мост, должны установить специалисты. Игнат предупреждал, что восстановление мостового полотна потребует времени.
После удара по мосту круглосуточно продолжались ремонтные работы, а специалисты проверяли прочность конструкций. Из-за повреждений зеленая линия метро работала отдельными участками, а город усилил автобусные маршруты через Дарницкий мост.