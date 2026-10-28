Південний міст у Києві перевіряють на міцність після атаки: коли будуть результати

Ремонт Південного мосту

На Південному мосту після російської атаки зафіксовано пошкодження:

елементів мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови,

автомобільних проїздів,

конструкцій метрополітену,

інженерних комунікацій.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" працюють на ділянках, що не зазнали критичних ушкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень та проєктних рішень.

Комунальники цілодобово ліквідовують наслідки ворожої атаки на міст.

Що з метро

Працівники КП "Київський метрополітен" оперативно відновили:

першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку,

рух поїздів на лівобережній ділянці метрополітену від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір".

Наразі тривають роботи з відновлення всіх інженерних мереж, зокрема з диспетчерської централізації, резервного електроживлення та контролю руху поїздів.

Висновки науковців

У Департаменті зазначили, що окремі пошкодження впливають на роботу конструкції мосту загалом. Саме тому необхідно оцінити їхній вплив на міцність і безпечність споруди.

Для цього профільні науково-дослідні інститути паралельно проводять:

динамічні випробування,

геодезичний контроль деформацій,

спостереження за розвитком дефектів,

перевірні розрахунки із застосуванням розрахункових моделей.

Акт обстеження мостової споруди від Національного інституту розвитку інфраструктури планують отримати на початку наступного тижня.

Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.