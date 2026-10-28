Південний міст у Києві перевіряють на міцність після атаки: коли будуть результати

Південний міст у Києві отримав пошкодження від російського удару 27 жовтня. Наразі цілодобово тривають ремонтні роботи та відбувається оцінка технічного стану конструкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає "Офіційний портал Києва".
На Південному мосту після російської атаки зафіксовано пошкодження:
Фахівці КП "Київавтошляхміст" працюють на ділянках, що не зазнали критичних ушкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень та проєктних рішень.
Комунальники цілодобово ліквідовують наслідки ворожої атаки на міст.
Працівники КП "Київський метрополітен" оперативно відновили:
Наразі тривають роботи з відновлення всіх інженерних мереж, зокрема з диспетчерської централізації, резервного електроживлення та контролю руху поїздів.
У Департаменті зазначили, що окремі пошкодження впливають на роботу конструкції мосту загалом. Саме тому необхідно оцінити їхній вплив на міцність і безпечність споруди.
Для цього профільні науково-дослідні інститути паралельно проводять:
Акт обстеження мостової споруди від Національного інституту розвитку інфраструктури планують отримати на початку наступного тижня.
Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
Ранше РБК-Україна писало, що окупанти у ніч на 27 жовтня поцілили балістичними ракетами по Південному мосту в Києві. Відновлення пошкоджень потребуватиме часу.
Крім того, після балістичного обстрілу вранці 27 жовтня у Києві був ускладнений рух транспорту. Затори мали місце як на лівому, так і на правому березі.
Також стало відомо, що у Києві після російської атаки перевіряли пошкодження Південного мосту. Наразі проїзд спорудою закритий, також призупинено рух поїздів на частині зеленої гілки метро.