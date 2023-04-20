У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій Москви

"Слова президента були відповіддю на здоровий глузд і принциповість. Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це навпаки: те, що ми робитимемо в майбутньому, залежатиме від дій Росії", - заявив представник президента.

За словами чиновника, Юн Сук Йоль мав на увазі гіпотетичну ситуацію, коли гуманітарну кризу в Україні всі в міжнародному співтоваристві вважають серйозною.

"Він висловився в гіпотетичних термінах, як Південна Корея може сидіти склавши руки і спостерігати в такій гіпотетичній ситуації?" - сказав він.

Представник президента Південної Кореї зазначив, що зміст допомоги Сеула Україні не змінився, хоча в південнокорейському законодавстві немає нічого, що забороняло б постачання зброї країні, яка перебуває в стані війни.

"Причина, через яку ми не робимо таких дій добровільно, полягає в тому, що ми хочемо одночасно і збалансовано виконувати завдання зі стабільної підтримки й управління південнокорейсько-російськими відносинами і водночас активно приєднатися до лав міжнародного співтовариства в захисті свободи українського народу", - заявив він.

Чиновник нагадав, що "вільний світ" прийшов на допомогу Південній Кореї, коли її було майже стерто з лиця землі під час Корейської війни 1950-53 років.