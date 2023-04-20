У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій Москви

У канцелярії президента Південної Кореї заявили, що будь-яке рішення про надання летальної допомоги Україні в її війні з Росією залежатиме від дій Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
"Слова президента були відповіддю на здоровий глузд і принциповість. Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це навпаки: те, що ми робитимемо в майбутньому, залежатиме від дій Росії", - заявив представник президента.
За словами чиновника, Юн Сук Йоль мав на увазі гіпотетичну ситуацію, коли гуманітарну кризу в Україні всі в міжнародному співтоваристві вважають серйозною.
"Він висловився в гіпотетичних термінах, як Південна Корея може сидіти склавши руки і спостерігати в такій гіпотетичній ситуації?" - сказав він.
Представник президента Південної Кореї зазначив, що зміст допомоги Сеула Україні не змінився, хоча в південнокорейському законодавстві немає нічого, що забороняло б постачання зброї країні, яка перебуває в стані війни.
"Причина, через яку ми не робимо таких дій добровільно, полягає в тому, що ми хочемо одночасно і збалансовано виконувати завдання зі стабільної підтримки й управління південнокорейсько-російськими відносинами і водночас активно приєднатися до лав міжнародного співтовариства в захисті свободи українського народу", - заявив він.
Чиновник нагадав, що "вільний світ" прийшов на допомогу Південній Кореї, коли її було майже стерто з лиця землі під час Корейської війни 1950-53 років.
Нагадаємо, нещодавно президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул може розширити свою підтримку українцям, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, "якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян".
Таким чином, Сеул уперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча більше ніж рік тому унеможливив надання летальної допомоги.
Після цього Москва почала загрожувати Сеулу, що у відповідь може озброїти КНДР. Однак, неназваний південнокорейський чиновник під час брифінгу сказав, що Південна Корея досі не постачає зброю Україні, щоб "зберегти стабільні відносини з Росією".
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