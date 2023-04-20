RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы

Фото: В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что любое решение о предоставлении летальной помощи Украине в ее войне с Россией будет зависеть от действий Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Слова президента были ответом на здравый смысл и принципиальность. Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом наоборот: то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от действий России", - заявил представитель президента.

По словам чиновника, Юн Сук Йоль имел в виду гипотетическую ситуацию, когда гуманитарный кризис в Украине все в международном сообществе считают серьезным.

"Он выразился в гипотетических терминах, как Южная Корея может сидеть сложа руки и наблюдать в такой гипотетической ситуации?" - сказал он.

Представитель президента Южной Кореи отметил, что содержание помощи Сеула Украине не изменилось, хотя в южнокорейском законодательстве нет ничего, что запрещало бы поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны.

"Причина, по которой мы не предпринимаем таких действий добровольно, заключается в том, что мы хотим одновременно и сбалансированно выполнять задачу по стабильному поддержанию и управлению южнокорейско-российскими отношениями и одновременно активно присоединиться к рядам международного сообщества в защите свободы украинского народа", - заявил он.

Чиновник напомнил, что "свободный мир" пришел на помощь Южной Корее, когда она была почти стерта с лица земли во время Корейской войны 1950-53 годов.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергается крупномасштабному нападению на мирных граждан".

Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

После этого Москва стала угрожать Сеулу, что в ответ может вооружить КНДР. Однако, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга сказал, Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяВойна России против УкраиныВоенная помощь