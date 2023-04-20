В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий Москвы

В канцелярии президента Южной Кореи заявили, что любое решение о предоставлении летальной помощи Украине в ее войне с Россией будет зависеть от действий Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
"Слова президента были ответом на здравый смысл и принципиальность. Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом наоборот: то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от действий России", - заявил представитель президента.
По словам чиновника, Юн Сук Йоль имел в виду гипотетическую ситуацию, когда гуманитарный кризис в Украине все в международном сообществе считают серьезным.
"Он выразился в гипотетических терминах, как Южная Корея может сидеть сложа руки и наблюдать в такой гипотетической ситуации?" - сказал он.
Представитель президента Южной Кореи отметил, что содержание помощи Сеула Украине не изменилось, хотя в южнокорейском законодательстве нет ничего, что запрещало бы поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны.
"Причина, по которой мы не предпринимаем таких действий добровольно, заключается в том, что мы хотим одновременно и сбалансированно выполнять задачу по стабильному поддержанию и управлению южнокорейско-российскими отношениями и одновременно активно присоединиться к рядам международного сообщества в защите свободы украинского народа", - заявил он.
Чиновник напомнил, что "свободный мир" пришел на помощь Южной Корее, когда она была почти стерта с лица земли во время Корейской войны 1950-53 годов.
Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергается крупномасштабному нападению на мирных граждан".
Таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.
После этого Москва стала угрожать Сеулу, что в ответ может вооружить КНДР. Однако, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга сказал, Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы "сохранить стабильные отношения с Россией".
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