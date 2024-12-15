У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки. Вважається, що вони були причетні до запровадження воєнного стану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Правоохоронці підозрюють, що чинний очільник військової розвідки Мун Сан Хо знав заздалегідь про план президента Юн Сук Йоля оголосити воєнний стан. Адже, як пише видання, за дві хвилини після оголошення війська під його командуванням прибули до офісу Національної виборчої комісії.

Натомість, екскерівник військової розвідки Но Сан Вон вважається помічником колишнього міністра оборони. Видання пише, що він, ймовірно, теж брав участь у підготовці запровадження воєнного стану.

Основна опозиційна Демократична партія стверджувала, що Но склав військовий указ, оприлюднений незабаром після заяви Юна, і що колишній командир обговорив з Кімом подальші дії після скасування воєнного стану.