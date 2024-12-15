В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки. Считается, что они были причастны к введению военного положения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Правоохранители подозревают, что действующий глава военной разведки Мун Сан Хо знал заранее о плане президента Юн Сук Йоля объявить военное положение. Ведь, как пишет издание, через две минуты после объявления войска под его командованием прибыли в офис Национальной избирательной комиссии.

Тем временем экс-руководитель военной разведки Но Сан Вон считается помощником бывшего министра обороны. Издание пишет, что он, вероятно, тоже участвовал в подготовке введения военного положения.

Основная оппозиционная Демократическая партия утверждала, что Но составил военный указ, обнародованный вскоре после заявления Юна, и что бывший командир обсудил с Кимом дальнейшие действия после отмены военного положения.