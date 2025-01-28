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У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, на борту було понад 170 людей

Ілюстративне фото: у Південній Кореї загорівся пасажирський літак в аеропорту Кімхе (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

У міжнародному аеропорту Кімхе, Південна Корея, загорівся пасажирський літак Air Busan. Пожежа почалась перед вильотом до Гонконгу, на борту знаходилось 176 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

За даними видання, пасажирський літак загорівся в міжнародному аеропорту в південно-східному місті Пусан.

Пожежна служба повідомила, що літак авіакомпанії Air Busan, який прямував до Гонконгу з міжнародного аеропорту Кімхе загорівся у хвостовій частині перед зльотом близько 22:26 (за місцевим часом - ред.) у вівторок.

Відомо, що всі 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту, були евакуйовані на надувній гірці. Під час евакуації троє людей отримали травми.

Зазначається, що хоча пожежа почалася у хвості літака, вогонь також перекинувся на фюзеляж літака.

Катастрофа Boeing 737-800 Jeju Air у Республіці Корея

29 грудня 2024 року літак Jeju Air, що виконував рейс з Бангкока в Муан, під час посадки подав сигнал SOS. Лайнер приземлився зі складеними шасі, пролетів половину смуги, зійшов за її межі, зіштовхнувся з насипом і локатором, вибухнув і згорів.

У катастрофі загинули 179 пасажирів та членів екіпажу зі 181, що перебували на борту. Вижили двоє людей, що перебували у хвостовій частині літака.

Про більш детальний аналіз катастрофи Jeju Air та ймовірні причини трагедії, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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Південна КореяАвіакатастрофа