У Південній Кореї загорівся пасажирський літак, на борту було понад 170 людей

За даними видання, пасажирський літак загорівся в міжнародному аеропорту в південно-східному місті Пусан.

Пожежна служба повідомила, що літак авіакомпанії Air Busan, який прямував до Гонконгу з міжнародного аеропорту Кімхе загорівся у хвостовій частині перед зльотом близько 22:26 (за місцевим часом - ред.) у вівторок.

Відомо, що всі 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту, були евакуйовані на надувній гірці. Під час евакуації троє людей отримали травми.

Зазначається, що хоча пожежа почалася у хвості літака, вогонь також перекинувся на фюзеляж літака.

Катастрофа Boeing 737-800 Jeju Air у Республіці Корея

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