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В Южной Корее загорелся пассажирский самолет, на борту было более 170 человек

Иллюстративное фото: в Южной Корее загорелся пассажирский самолет в аэропорту Кимхэ (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

В международном аэропорту Кимхэ, Южная Корея, загорелся пассажирский самолет Air Busan. Пожар начался перед вылетом в Гонконг, на борту находилось 176 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

По данным издания, пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту в юго-восточном городе Пусан.

Пожарная служба сообщила, что самолет авиакомпании Air Busan, который направлялся в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ загорелся в хвостовой части перед взлетом около 22:26 (по местному времени - ред.) во вторник.

Известно, что все 169 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту, были эвакуированы на надувной горке. Во время эвакуации три человека получили травмы.

Отмечается, что хотя пожар начался в хвосте самолета, огонь также перекинулся на фюзеляж самолета.

Катастрофа Boeing 737-800 Jeju Air в Республике Корея

29 декабря 2024 года самолет Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, во время посадки подал сигнал SOS. Лайнер приземлился со сложенными шасси, пролетел половину полосы, сошел за ее пределы, столкнулся с насыпью и локатором, взорвался и сгорел.

В катастрофе погибли 179 пассажиров и членов экипажа из 181, находившихся на борту. Выжили два человека, находившиеся в хвостовой части самолета.

О более детальном анализе катастрофы Jeju Air и вероятных причинах трагедии, - читайте в нашем авторском материале.

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