ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Південній Кореї впав винищувач: що сталося

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 05:47
У Південній Кореї впав винищувач: що сталося Фото: У Південній Кореї впав винищувач
Автор: Олег Васьків

У Південній Кореї розбився винищувач KF-16, що належав Військово-повітряним силам країни. Літак впав у 85 кілометрах від Сеула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

“Причиною аварії стали невизначені проблеми з двигуном. Пілот встиг катапультуватися та вижив", - пишуть ЗМІ.

Наразі корейські військові намагаються встановити, чи внаслідок падіння винищувача завдано збитків цивільним.

Нагадаємо, у центрі столиці Південної Кореї потяг зійшов з рейок. Постраждали понад 30 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея
NEWS
Без аварійних. Завтра по Україні продовжаться відключення світла
Без аварійних. Завтра по Україні продовжаться відключення світла
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати