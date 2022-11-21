В Южной Корее упал истребитель: что произошло
Фото: В Южной Корее упал истребитель
В Южной Корее разбился истребитель KF-16, принадлежавший Военно-воздушным силам страны. Самолет упал в 85 километрах от Сеула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
"Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем. Пилот успел катапультироваться и выжил", - пишут СМИ.
В настоящее время корейские военные пытаются установить, нанисен ли в результате падения истребителя ущерб гражданским.
Напомним, в центре столицы Южной Кореи - Сеули - поезд сошел с рельсов. Пострадали более 30 человек.