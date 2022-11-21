В Южной Корее упал истребитель: что произошло

В Южной Корее разбился истребитель KF-16, принадлежавший Военно-воздушным силам страны. Самолет упал в 85 километрах от Сеула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Причиной аварии стали неопределенные проблемы с двигателем. Пилот успел катапультироваться и выжил", - пишут СМИ. В настоящее время корейские военные пытаются установить, нанисен ли в результате падения истребителя ущерб гражданским.