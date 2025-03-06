У Південній Кореї винищувач скинув авіабомби на передмістя Сеула, є поранені

Зазначається, що у четвер, 6 березня, щонайменше один винищувач Військово-повітряних сил (ВПС) помилково скинув бомби за межами полігону під час навчань з бойовою стрільбою.

Винищувач KF-16 о 10:04 ранку (за місцевим часом) "аномально" скинув вісім бомб MK-82 за межами полігону в Почхоні, за 42 кілометри на північний схід від Сеула.

За даними місцевої влади, внаслідок інциденту, поранення отримали семеро людей - п'ятеро цивільних і двоє військових. Стан двох поранених серйозний, але їхньому життю нічого не загрожує. Також пошкоджено сім будівель.

Військові проводять розслідування інциденту та вибачилися за шкоду, заподіяну цивільному населенню.