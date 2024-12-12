У Південній Кореї усунули з посади главу штабу армії

Начальник штабу армії Південної Кореї генерал Пак Ан Су був відсторонений від виконання своїх обов’язків 12 грудня. Він був головним командувачем воєнного стану, введеного 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Як пише видання, Пак є останнім із кількох військових командирів, яких було відсторонено від виконання своїх обов’язків на тлі розширення розслідування щодо їх участі у введенні Юном воєнного стану 3 грудня.

"Незабаром після оголошення воєнного стану на ім'я Пака був виданий військовий указ про заборону будь-якої політичної діяльності", - зазначають журналісти.

Під час сесії парламенту Пак стверджував, що дізнався про введення воєнного стану з телевізійного виступу Юна, який оголосив наказ, стверджуючи, що він не несе відповідальності за розробку документа.

"Він запропонував піти у відставку колишньому міністру оборони Кім Йон Хену в день скасування воєнного режиму, але залишився на посаді після того, як Юн відхилив його пропозицію", - зазначається у статті.

Що цьому передувало