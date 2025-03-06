В Южной Корее истребитель сбросил авиабомбы на пригород Сеула, есть раненые

Отмечается, что в четверг, 6 марта, по меньшей мере один истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) ошибочно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой.

Истребитель KF-16 в 10:04 утра (по местному времени) "аномально" сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Почхоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

По данным местных властей, в результате инцидента, ранения получили семеро людей - пятеро гражданских и двое военных. Состояние двух раненых серьезное, но их жизни ничего не угрожает. Также повреждены семь зданий.

Военные проводят расследование инцидента и извинились за ущерб, причиненный гражданскому населению.