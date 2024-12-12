У Південній Кореї усунули з посади главу штабу армії

Начальник штабу армії Південної Кореї генерал Пак Ан Су був відсторонений від виконання своїх обов’язків 12 грудня. Він був головним командувачем воєнного стану, введеного 3 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Як пише видання,
У Південній Кореї виникла політична криза. Вона сталася після того, як 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні.
Днями поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Вони відбулися в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці, незважаючи на те, що воєнний стан було скасовано через шість годин. І Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану.
До цього, 8 грудня президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю було оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом стали численні скарги.
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