Президент Південної Кореї вибачився за воєнний стан, але є нюанс
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вибачився за спробу запровадити у країні воєнний стан цього тижня. Однак він не подав у відставку, попри сильний тиск навіть з боку деяких членів його правлячої партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Голова держави заявив, що не намагатиметься уникнути юридичної та політичної відповідальності за своє рішення оголосити воєнний стан вперше в Південній Кореї з 1980 року. Він сказав, що до такого рішення його підштовхнув відчай.
"Я дуже шкодую і хотів би щиро вибачитися перед людьми, які були шоковані. Я залишаю на розсуд моєї партії вжиття заходів для стабілізації політичної ситуації в майбутньому, включно з питанням мого перебування на посаді", - сказав Юн у телевізійному зверненні до нації, під час якого вклонився.
Хан Дон Хун, лідер правлячої партії "Сила народу" Юна, після промови заявив, що президент більше не в змозі виконувати свої обов'язки і його відставка тепер неминуча.
Деякі члени "Сили народу" закликали Юна піти у відставку до голосування. Вони заявили, що не хочуть повторення імпічменту 2016 року, коли президент Пак Кин Хе пішла з посади після кількох місяців протестів при свічках через скандал з торгівлею впливом. Її падіння спричинило розпад партії та перемогу лібералів на президентських і загальних виборах.
У сценах, що нагадують ті протести, тисячі демонстрантів зі свічками зібралися біля парламенту в п'ятницю ввечері, вимагаючи імпічменту Юна. Очікується, що в суботу перед голосуванням відбудуться нові мітинги.
Прокуратура, поліція та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців розпочали розслідування щодо Юна та високопосадовців, причетних до указу про воєнний стан. Їх можуть звинуватити у заколоті та зловживанні владою.
Воєнний стан у Республіці Корея
Президент Юн Сок Йоль ввечері 3 грудня оголосив у країні воєнний стан. Він звинуватив опозиційну Демократичну партію в антидержавній діяльності та зв'язках із КНДР, а також намагався подолати інших політичних опонентів-обструкціоністів.
Рішення спровокувало серйозну політичну кризу - десятки чиновників подали у відставку на знак протесту. В Сеулі біля парламенту почалися масові демонстрації незадоволених рішенням жителів.
4 грудня парламент і уряд Республіки Корея затвердили резолюції із закликом негайно скасувати режим воєнного стану.
За шість годин після оголошення воєнного стану, Юн скасував цей особливий режим.
У п'ятницю лідер правлячої партії "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президент Юн становить небезпеку для країни і має бути усунутий від влади. Заява пролунала навіть попри те, що члени політсили офіційно виступили проти імпічменту глави держави.
Пізніше в суботу, 7 грудня, парламент Республіки Корея розглядатиме імпічмент президенту.
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