В Южной Корее отстранили от должности главу штаба армии

Начальник штаба армии Южной Кореи генерал Пак Ан Су был отстранен от исполнения своих обязанностей 12 декабря. Он был главным командующим военного положения, введенного 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Как пишет издание, Пак является последним из нескольких военных командиров, которые были отстранены от выполнения своих обязанностей на фоне расширения расследования относительно их участия во введении Юном военного положения 3 декабря.

"Вскоре после объявления военного положения на имя Пака был издан военный указ о запрете любой политической деятельности", - отмечают журналисты.

Во время сессии парламента Пак утверждал, что узнал о введении военного положения из телевизионного выступления Юна, который объявил приказ, утверждая, что он не несет ответственности за разработку документа.

"Он предложил уйти в отставку бывшему министру обороны Ким Йон Хену в день отмены военного режима, но остался в должности после того, как Юн отклонил его предложение", - отмечается в статье.

Что этому предшествовало

Ранее министерство отстранило шестерых других высокопоставленных военнослужащих Южной Кореи, в том числе командующих Командования обороны столицы, Командования специальных боевых действий армии, Командования контрразведки и Командования разведки обороны.