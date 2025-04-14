У Південній Кореї стартував гучний суд над експрезидентом: коли чекати вироку

У Південній Кореї почали судити колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Його підозрюють у спробах організувати заколот шляхом введення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap і France24 .

Судове засідання відбулося в Центральному районному суді Сеула в понеділок, 14 квітня, вранці. Експрезидент був присутній особисто. За даними ЗМІ, судді попросили Юн Сок Йоля назвати своє ім'я, дату народження та іншу особисту інформацію.

Журналісти повідомляють, що колишній глава держави заперечував свою провину в планах організувати заколот.

"Це суперечить правовим принципам - будувати справу про заколот на підставі обвинувального висновку, що має вигляд роздруківки інциденту, який тривав лише кілька годин і був негайно знятий ненасильницьким шляхом після ухвалення вимоги Національних зборів (парламенту Південної Кореї - ред.) про його зняття", - розповів він під час засідання.

Зі свого боку сторона обвинувачення наголосила, що Юн Сок Йоль мав намір "почати бунт" з метою "підриву Конституції".

Очікується, що під час суду мають допитати двох офіцерів. Один із них стверджує, що отримав вказівку від вищого командування "витягнути депутатів, які зібралися в Національних зборах, щоб скасувати воєнний стан".

На думку експертів, суд над колишнім президентом буде довгим.

"Перший вердикт, найімовірніше, буде ухвалено в серпні, але справа містить близько 70 000 сторінок доказів і безліч свідків. Тому, якщо суд вважатиме за необхідне, процес може бути продовжено", - наводить France24 слова адвоката Мін Кен Сіка.

До слова, у Південній Кореї за заколот може загрожувати довічне ув'язнення або навіть смертна кара.