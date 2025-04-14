У Південній Кореї стартував гучний суд над експрезидентом: коли чекати вироку
У Південній Кореї почали судити колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Його підозрюють у спробах організувати заколот шляхом введення воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap і France24.
Судове засідання відбулося в Центральному районному суді Сеула в понеділок, 14 квітня, вранці. Експрезидент був присутній особисто. За даними ЗМІ, судді попросили Юн Сок Йоля назвати своє ім'я, дату народження та іншу особисту інформацію.
Журналісти повідомляють, що колишній глава держави заперечував свою провину в планах організувати заколот.
"Це суперечить правовим принципам - будувати справу про заколот на підставі обвинувального висновку, що має вигляд роздруківки інциденту, який тривав лише кілька годин і був негайно знятий ненасильницьким шляхом після ухвалення вимоги Національних зборів (парламенту Південної Кореї - ред.) про його зняття", - розповів він під час засідання.
Зі свого боку сторона обвинувачення наголосила, що Юн Сок Йоль мав намір "почати бунт" з метою "підриву Конституції".
Очікується, що під час суду мають допитати двох офіцерів. Один із них стверджує, що отримав вказівку від вищого командування "витягнути депутатів, які зібралися в Національних зборах, щоб скасувати воєнний стан".
На думку експертів, суд над колишнім президентом буде довгим.
"Перший вердикт, найімовірніше, буде ухвалено в серпні, але справа містить близько 70 000 сторінок доказів і безліч свідків. Тому, якщо суд вважатиме за необхідне, процес може бути продовжено", - наводить France24 слова адвоката Мін Кен Сіка.
До слова, у Південній Кореї за заколот може загрожувати довічне ув'язнення або навіть смертна кара.
Імпічмент Юн Сок Йоля
Нагадаємо, на початку квітня Юн Сок Йоля усунули з посади. Причиною стало те, що в грудні 2024 року він без поважних підстав оголосив у країні воєнний стан.
Воєнний стан тривав буквально кілька годин - його скасував парламент. При цьому депутати оголосили Юн Сок Йолю імпічмент.
Більш детально про воєнний стан у Південній Кореї - в матеріалі РБК-Україна.
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