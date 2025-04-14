В Южной Корее стартовал громкий суд над экс-президентом: когда ждать приговора
В Южной Корее начали судить бывшего президента страны Юн Сок Еля. Его подозревают в попытках организовать мятеж путем введения военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap и France24.
Судебное заседание прошло в Центральном районном суде Сеула в понедельник, 14 апреля, утром. Экс-президент присутствовал лично. По данным СМИ, судьи попросили Юн Сок Еля назвать свое имя, дату рождения и другую личную информацию.
Журналисты сообщают, что бывший глава государства отрицал свою вину в планах организовать мятеж.
"Это противоречит правовым принципам - строить дело о мятеже на основании обвинительного заключения, которое выглядит как распечатка инцидента, длившегося всего несколько часов и немедленно снятого ненасильственным путем после принятия требования Национального собрания (парламента Южной Кореи - ред.) о его снятии", - рассказал он в ходе заседания.
В свою очередь сторона обвинения подчеркнула, что Юн Сок Ель намеревался "начать бунт" с целью "подрыва Конституции".
Ожидается, что в ходе суда должны быть допрошены два офицера. Один из них утверждает, что получил указание от высшего командования "вытащить депутатов, собравшихся в Национальном собрании, чтобы отменить военное положение".
По мнению экспертов, суд над бывшим президентом будет долгим.
"Первый вердикт, скорее всего, будет вынесен в августе, но дело включает в себя около 70 000 страниц доказательств и множество свидетелей. Поэтому, если суд сочтет необходимым, процесс может быть продлен", - приводит France24 слова адвоката Мин Кен Сика.
К слову, в Южной Корее за мятеж может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь.
Импичмент Юн Сок Еля
Напомним, в начале апреля Юн Сок Еля отстранили от должности. Причиной стало то, что в декабре 2024 года он без уважительных оснований объявил в стране военное положение.
Военное положение продлилось буквально несколько часов - его отменил парламент. При этом депутаты объявили Юн Сок Елю импичмент.
Более детально о военном положении в Южной Корее - в материале РБК-Украина.
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