У Південній Кореї сталася сильна пожежа на складі армії США

За інформацією південнокорейських рятувальників, пожежа спалахнула ввечері на 55-му складі постачання армії США, що знаходиться в місті Пусан. Він розпочався у досить великій складській будівлі, яку добудовують.

Під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає. У будівлі зберігалися будівельні матеріали та легкозаймисті речовини, такі як уретан та гума, але не боєприпаси.

Для гасіння пожежі задіяли 51 одиницю техніки та 163 особи. Американські військові також надали три пожежні машини та 11 осіб особового складу.

Доступ на територію складу був обмежений, туди могли потрапити лише пожежники. Зокрема, на місце інциденту не пускали навіть співробітників поліції.

Нагадаємо, США та Південна Корея є союзниками. Зокрема, на території Південної Кореї є американські військові бази.