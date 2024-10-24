В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США

По информации южнокорейских спасателей, пожар вспыхнул вечером на 55-м складе снабжения армии США, который находится в городе Пусан. Он начался в довольно большом складском здании, которое достраивают.

Во время пожара внутри складского помещения никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. В здании хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся вещества, такие как уретан и резина, но не боеприпасы.

Для тушения пожара задействовали 51 единицу техники и 163 человека. Американские военные также предоставили три пожарные машины и 11 человек личного состава.

Доступ на территорию склада был строго ограничен, туда могли попасть только пожарные. В частности, на место инцидента не пускали даже сотрудников полиции.

Напомним, США и Южная Корея являются союзниками. В частности, на территории Южной Кореи находятся американские военные базы.