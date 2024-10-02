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В Южной Корее разработали картонные дроны-камикадзе, которые дешевле квадрокоптерных FPV

Среда 02 октября 2024 22:59
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В Южной Корее разработали картонные дроны-камикадзе, которые дешевле квадрокоптерных FPV
Автор: Наталья Кава

Корейский стартап Peach показал разработку дрона Papidrone-800 на выставке KADEX 2024. Он собирается из картона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Отмечается, что дрон Papidrone-800 сделан по схеме летающего крыла. Он рассчитан на максимальную скорость до 100 км/ч, а дальность полета составляет 50 км или 20 минут. Дрон имеет систему связи с дальностью до 20 км.

Внутренний объем фюзеляжа дрона позволяет нести боевую часть, однако он может использоваться и для разведки. Благодаря своим техническим характеристикам он, скорее всего, более эффективно проявит себя в роли дрона-камикадзе. Учитывая его взлетный вес, составляющий всего 1 кг, боевая часть вероятно весит не более 0,5 кг – примерно как ручная граната.

Относительно эксплуатации дрон может функционировать при скорости ветра до 10 м/с, что является типичным ограничением для "гражданских" устройств. Его влагозащита на уровне IPX3 позволяет совершать полеты даже во время дождя.

На видео с испытанием дрона видно использование термоклея для крепления элементов фюзеляжа. Кроме этого некоторые силовые элементы корпуса, вероятно, изготовлены из карбона, также у дрона металлические тяги. А вот использование электронных компонентов ведет к минимальному количеству плат.

Напомним, в июне Южная Корея решила рассмотреть возможность поставки оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны.

Южная Корея является одной из стран, не поставляющих вооружение в Украину непосредственно из-за законодательных ограничений.

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