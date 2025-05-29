У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо

Авіакатастрофа сталася у Південній Кореї у четвер, 29 травня. На південному сході країни розбився військовий літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Аварія сталася у місті Пхохан. Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на пожежну службу зазначає, що літак зазнав аварії о 13:52 за місцевим часом.
Літак належав військово-морським силам Південної Кореї. Очевидці повідомляли, що біля місця падіння літака здіймався дим.
Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи, скільки людей були на борту та яка доля екіпажу.
Нагадаємо, 29 грудня 2024 рок у Південній Кореї сталася жахлива авіакатастрофа. В аеропорту південнокорейського міста Муан зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс 7C2216. Літак летів з Бангкоку, більшість пасажирів були громадянами Південної Кореї.
Літак не зміг випустити шасі, тому викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та загорівся.
Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти. Внаслідок аварії загинули 179 осіб.
Ця авіакатастрофа стала найсмертоноснішою у Південній Кореї.
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