У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо

Авіакатастрофа у Південній Кореї

Нагадаємо, 29 грудня 2024 рок у Південній Кореї сталася жахлива авіакатастрофа. В аеропорту південнокорейського міста Муан зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс 7C2216. Літак летів з Бангкоку, більшість пасажирів були громадянами Південної Кореї.

Літак не зміг випустити шасі, тому викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та загорівся.

Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти. Внаслідок аварії загинули 179 осіб.

Ця авіакатастрофа стала найсмертоноснішою у Південній Кореї.

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