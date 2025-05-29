В Южной Корее разбился военный самолет: что известно

Авиакатастрофа в Южной Корее

Напомним, 29 декабря 2024 года в Южной Корее произошла ужасная авиакатастрофа. В аэропорту южнокорейского города Муан потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который совершал рейс 7C2216. Самолет летел из Бангкока, большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.

Самолет не смог выпустить шасси, поэтому выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену аэропорта и загорелся.

Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота. В результате аварии погибли 179 человек.

Эта авиакатастрофа стала самой смертоносной в Южной Корее.

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