У Південній Кореї проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень через авіакатастрофу

Що передувало

Учора, 29 грудня, літак Jeju Air прибув із Бангкока (Таїланд) і намагався здійснити посадку в аеропорту Муан на півдні Південної Кореї. Однак під час посадки авіалайнер приземлився на черево і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Таким чином літак врізався в стіну і вибухнув.

Унаслідок авіакатастрофи загинули 179 осіб зі 181, хто був присутній на борту. Вижили лише двоє членів екіпажу, які наразі проходять лікування від отриманих травм.

За словами пожежників, слідчі вивчають версії зіткнення з птахами та погодні умови, як можливі чинники катастрофи. Водночас експерти кажуть, що залишається багато запитань. Зокрема, чому літак летів так швидко і чому його шасі не були випущені, коли він почав ковзати злітно-посадочною смугою і врешті-решт врізався.

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