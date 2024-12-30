В Южной Корее проведут проверку всей системы авиаперевозок из-за авиакатастрофы

Что предшествовало

Вчера, 29 декабря, самолет Jeju Air прибыл из Бангкока (Таиланд) и пытался совершить посадку в аэропорту Муан на юге Южной Кореи. Однако при посадке авиалайнер приземлился на брюхо и выкатился за пределы взлетно-посалочной полосы. Таким образом самолет врезался в стену и взорвался.

В результате авиакатастрофы погибли 179 человек из 181, кто присутствовал на борту. Выжили лишь двое членов экипажа, которые в настоящее время проходят лечение от полученных травм.

По словам пожарных, следователи изучают версии столкновения с птицами и погодные условия, как возможные факторы крушения. В то же время эксперты говорят, что остается много вопросов. В частности, почему самолет летел так быстро и почему его шасси не были выпущены, когда он начал скользить по взлетно-посалочной полосе и по итогу врезался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.