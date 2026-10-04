У Південній Кореї проходять масштабні мітинги проти правління президента

У Південній Кореї десятки депутатів опозиційної партії "Сила народу" провели масштабний мітинг у центрі Сеула проти президента Лі Чже Мьона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YonhapNews.

Опозиційні політики критикували главу держави через його реформу прокуратури та реакцію уряду на нещодавній вибух міни КНДР у демілітаризованій зоні.

Акція відбулася у суботу, 3 жовтня. У ній взяли участь майже 70 депутатів "Сили народу" на чолі з лідером партії Чан Дон Хьоком. За твердженням самої опозиційної сили, до протесту загалом долучилися близько 200 тисяч людей.

Лідер парламентської фракції партії Чон Чом Сік звинуватив президента Лі Чже Мьона в тому, що той нібито не виступив із критикою Північної Кореї після вибуху міни.

"Він не вимовив жодного слова проти Північної Кореї", – заявив політик, критикуючи реакцію президента на інцидент.

Йдеться про вибух 21 вересня в демілітаризованій зоні, який стався через міни, закладені Північною Кореєю. Унаслідок інциденту постраждали троє південнокорейських військовослужбовців, двоє з них дістали тяжкі поранення.

Депутат Лім Чон Док також розкритикував Лі Чже Мьона через його характеристику вибуху як "нещасного випадку". На думку опозиціонера, така заява демонструє "підлегле" ставлення президента до Північної Кореї.

Окремо представникис "Сили народу" виступили проти реформи прокуратури, яку проводить адміністрація Лі. Опозиція також розкритикувала рішення президента збільшити кількість суддів Верховного суду.

В опозиційній партії вважають, що ці зміни можуть бути спрямовані на те, щоб допомогти Лі Чже Мьону уникнути наслідків судових процесів, які були призупинені.

Цей мітинг став першою масштабною вуличною акцією за участю депутатів "Сили народу" з кінця вересня минулого року.