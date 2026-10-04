В Южной Корее проходят масштабные митинги против правления президента

В Южной Корее десятки депутатов оппозиционной партии "Сила народа" провели масштабный митинг в центре Сеула против президента Ли Чже Мена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YonhapNews.

Оппозиционные политики критиковали главу государства из-за его реформы прокуратуры и реакции правительства на недавний взрыв мины КНДР в демилитаризованной зоне.

Акция прошла в субботу, 3 октября. В ней приняли участие около 70 депутатов "Силы народа" во главе с лидером партии Чан Дон Хэком. По утверждению самой оппозиционной силы, к протесту в общей сложности присоединились около 200 тысяч человек.

Лидер парламентской фракции партии Чон Чом Сок обвинил президента Ли Чже Мьона в том, что тот якобы не выступил с критикой Северной Кореи после взрыва мины.

"Он не произнес ни слова против Северной Кореи", - заявил политик, критикуя реакцию президента на инцидент.

Речь идет о взрыве 21 сентября в демилитаризованной зоне, произошедшем из-за мин, заложенных Северной Кореей. В результате инцидента пострадали трое южнокорейских военнослужащих, двое из них получили тяжелые ранения.

Депутат Лим Чон Док также раскритиковал Ли Чже Мена из-за его характеристики взрыва как "несчастного случая". По мнению оппозиционера, такое заявление демонстрирует "подчиненное" отношение президента к Северной Корее.

Отдельно представители "Силы народа" выступили против реформы прокуратуры, которую проводит администрация Ли. Оппозиция также подвергла критике решение президента увеличить количество судей Верховного суда.

В оппозиционной партии считают, что эти изменения могут быть направлены на то, чтобы помочь Ли Чже Мьону избежать последствий приостановленных судебных процессов.

Этот митинг стал первой масштабной уличной акцией с участием депутатов Силы народа с конца сентября прошлого года.