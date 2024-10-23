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У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до РФ

Фото: Чо Тхе Йол (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Південна Корея засудила рішення КНДР відправити свої війська до Росії. Це матиме наслідки для північнокорейців.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.

"Ми рішуче засуджуємо незаконні дії Росії та Північної Кореї і хочемо дати зрозуміти, що вони матимуть наслідки", - заявив Чо Тхе Йол.

За його словами, Північна Корея повинна чітко визнати, що вона може бути притягнута до відповідальності згідно з міжнародним кримінальним правом залежно від конкретних дій її військ.

"Ми не можемо вести справи з Росією як зазвичай, поки вона продовжує своє незаконне вторгнення в Україну, порушуючи Статут ООН і міжнародне право", - сказав Чо.

Він вважає, що наразі КНДР хоче скористатись зміною режиму в США, щоб здійснити велику провокацію.

Росія попросила солдатів у КНДР

Північна Корея направила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох російських полігонах, про що свідчать відео в мережі.

За даними розвідки, КНДР могла відправити 11 тисяч військових, зокрема дві бригади по 6 тисяч осіб кожна. Водночас керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія може обміняти ракети та війська на технології для тактичної ядерної зброї для КНДР.

Водночас у Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.

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