У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до РФ

"Ми рішуче засуджуємо незаконні дії Росії та Північної Кореї і хочемо дати зрозуміти, що вони матимуть наслідки", - заявив Чо Тхе Йол.

За його словами, Північна Корея повинна чітко визнати, що вона може бути притягнута до відповідальності згідно з міжнародним кримінальним правом залежно від конкретних дій її військ.

"Ми не можемо вести справи з Росією як зазвичай, поки вона продовжує своє незаконне вторгнення в Україну, порушуючи Статут ООН і міжнародне право", - сказав Чо.

Він вважає, що наразі КНДР хоче скористатись зміною режиму в США, щоб здійснити велику провокацію.

Росія попросила солдатів у КНДР

Північна Корея направила військових до Росії для підготовки до війни проти України. Солдати проходять навчання на чотирьох російських полігонах, про що свідчать відео в мережі.

За даними розвідки, КНДР могла відправити 11 тисяч військових, зокрема дві бригади по 6 тисяч осіб кожна. Водночас керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія може обміняти ракети та війська на технології для тактичної ядерної зброї для КНДР.