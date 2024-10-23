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В Южной Корее пригрозили международным судом КНДР за отправку войск в РФ

Фото: Чо Тхе Йол (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Южная Корея осудила решение КНДР отправить свои войска в Россию. Это будет иметь последствия для северокорейцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Йол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup.

"Мы решительно осуждаем незаконные действия России и Северной Кореи и хотим дать понять, что они будут иметь последствия", - заявил Чо Тхе Йол.

По его словам, Северная Корея должна четко признать, что она может быть привлечена к ответственности согласно международному уголовному праву в зависимости от конкретных действий ее войск.

"Мы не можем вести дела с Россией как обычно, пока она продолжает свое незаконное вторжение в Украину, в нарушение Устава ООН и международного права", - сказал Чо.

Он считает, что сейчас КНДР хочет воспользоваться изменением режима в США, чтобы совершить большую провокацию.

Россия попросила солдат у КНДР

Северная Корея направила военных в Россию для подготовки к войне против Украины. Солдаты проходят обучение на четырех российских полигонах, о чем свидетельствуют видео в сети.

По данным разведки, КНДР могла отправить 11 тысяч военных, в том числе две бригады по 6 тысяч человек каждая. В то же время, руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что Россия может обменять ракеты и войска на технологии для тактического ядерного оружия для КНДР.

В то же время в Южной Корее считают, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных. А к декабрю их количество увеличится до 10 тысяч солдат.

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