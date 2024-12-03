У Південній Кореї після введення воєнного стану заборонили політичну діяльність

Як зазначається, указ, виданий начальником штабу армії Південної Кореї генералом Пак Ан Су, забороняє всю політичну діяльність, у тому числі протести. Також тимчасово припинено діяльність парламенту.

Окрім того, указ ставить під контроль усі засоби масової інформації та видавців, а також наказує лікарям, які перебувають у відпустці, негайно повернутися до роботи протягом 48 годин.

Тих, хто порушує воєнний стан, можуть заарештувати або провести обшук без арешту.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, у Південній Кореї заблокували вхід до парламенту. На вулицях Сеула помічено військову техніку.