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В Южной Корее после введения военного положения запретили политическую деятельность

Фото: в Южной Корее после введения военного положения запретили политическую деятельность (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Южной Корее после введения военного положения военное командование объявило о запрете какой-либо политической деятельности, включая протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как отмечается, указ, изданный начальником штаба армии Южной Кореи генералом Пак Ан Су, запрещает всю политическую деятельность, в том числе протесты.

Кроме того, указ ставит под контроль все средства массовой информации и издателей, а также приказывает врачам, которые находятся в отпуске, немедленно вернуться к работе в течение 48 часов.

Нарушающих военное положение могут арестовать или провести обыск без ареста.

В то же время, как сообщают местные СМИ, в Южной Корее заблокировали вход в парламент. На улицах Сеула замечена военная техника. 

Военное положение в Южной Корее

Напомним, сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йол объявил "чрезвычайное военное положение" в стране. Он обвинил оппозицию в контроле парламента и парализовании работы правительства антигосударственной деятельностью.

В ходе телевизионного брифинга президент назвал введение военного положения критически важным для защиты конституционного строя страны.

В том же числе он заявил, что оппозиционные силы имеют доминирующее влияние в парламенте, проявляют приверженность Северной Корее и блокируют работу правительства, совершая действия, которые можно расценить как направленные против государственных интересов.

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Южная Корея